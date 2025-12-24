Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı'na taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamayı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindekileri taşıyan uçağın düşmesi sonucu hayatlarını kaybetmelerinden duyduğu üzüntü ile taziye dileklerini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Ankara'ya resmi ziyaret için gelen Libya Genelkurmay Başkanı ve askeri heyetinin dönüş yolcuğu için havalanan jeti, dün Haymana ilçesinde dağlık araziye düştü.

Kazada Libya Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın da aralarında bulunduğu 5'i asker 8 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 2 buçuk saatlik bir çalışma sonrası uçağın enkazına Haymana Kesikkavak Köyü'nün 2 kilometre güneyinde ulaşıldı.

KARA KUTU BULUNDU

Uçağa ait ses kayıt cihazı ve kara kutu da bulundu. Enkazın 3 kilometrelik bir alana yayıldığı da açıklandı.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.