Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle liderlerle telofon görüşmesi gerçekleştrdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmelerinde, MHP Genel Başkanı Bahçeli, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Kurban Bayramı'nı tebrik etti.



KURBAN BAYRAMI MESAJI



Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:



"Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımın, dünyanın farklı ülkelerindeki, gönül coğrafyamızdaki tüm dostlarımızın, Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun."