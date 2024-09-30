Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan açıklaması: En büyük tepkiyi İslam ülkeleri vermeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 saat süren Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, İsrail'in Lübnan'a saldırıları hakkında, "Uluslararası toplum, İsrail'in tüm bölgeyi ateşe atan bu haydutluğuna daha fazla sessiz kalamaz. En büyük tepkiyi İslam ülkeleri vermeli. Biz bu zulme, barbarlığa asla rıza göstermeyiz. Hadsizliklerine de boyun eğmeğiz. Bugün Filistin ve Lübnan'a sahip çıkmak, insanlığa sahip çıkmak, barışa, farklı inançların bir arada yaşama kültürüne sahip çıkmak demektir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Son yıllarda bilhassa 15 Temmuz gecesi sergiledikleri duruş nedeniyle Diyanet Başkanlığımıza bir linç kampanyası yürütülüyor. Farklı yaşam tarzlarından rahatsızlık duyuyorlar.

Bu devlet hiçbir ayrım yapmadan tüm kurumlarıyla milletindir. Devletin sahibi, hangi inanca, kökene, siyasi görüşe mensup olursa olsun, 85 milyonun tamamıdır.

İnsanımızın başörtüsünden, sakalından dolayı ikinci sınıf vatandaş olarak görüldüğü artık geride kalmıştır. İnsanımızın kılık kıyafetinden dolayı devletin belli kurumlarına giremediği dönemler, artık sona ermiştir. Bedel ödeyerek milletimize kazandırdığımız hak ve hürriyetlerin vesayet heveslileri tarafından gasbedilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Adalet hizmetlerinde ülkemizi hak ettiği yerine getirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz.

Geçtiğimiz günlerde kalleşçe şehit edilen Şeyda Yılmaz'ın şahsında tüm şehitlerimizi yad ediyorum.