Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan Başbakanı'na taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile yaptığı görüşmede, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini ifade etti. Erdoğan ayrıca, İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabalarının son derece tehlikeli olduğunu, İsrail saldırganlığını durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan Başbakanı'na taziye telefonu
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı , Başbakanı Necib Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini ifade etti, saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabalarının son derece tehlikeli olduğunu, İsrail saldırganlığını durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söyledi.

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