Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan'a taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında, "Türkiye'de bizler her daim Lübnan'ın ve Lübnanlı kardeşlerimizin yanında duracağız" ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı 04.08.2020 - 23:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan'a taziye mesajı

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Patlamanın yerle bir ettiği Beyrut'tan görüntüler

Patlamanın yerle bir ettiği Beyrut'tan görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Arapça yaptığı paylaşımda, "Beyrut Limanı patlamasında hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunar ve Allah'tan kendilerine sabır ve metanet dilerim. Ayrıca yaralılara acil şifalar dilerim. Türkiye'de bizler, her daim Lübnan'ın ve Lübnanlı kardeşlerimizin yanında duracağız." ifadelerine yer verdi.

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