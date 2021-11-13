Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan'a küfür tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Biga Belediye Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:



''Bu millete pranga vuracaklarını sananları kendilerini en güçlü hissettikleri zaman zelil eden kahramanların soyunun tükenmeyeceğini göstermeyi sürdüreceğiz. İkide bir 'erken seçim' diyorlar, sizden bir şey olmaz. Yetişemediğiniz üzüme koruk diyorsunuz.



''CHP, İP, HDP, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN YANDAŞLARIDIR''



Bu zihniyet sadece yatırım düşmanı olmanın ötesinde ülkesinin ve milletinin düşmanıdır. CHP, İP, HDP, hep birlikte terör örgütü PKK'nın yandaşlarıdır. Bunlar onlarla beraber yol yürüyor. Biz de Cumhur İttifakı olarak MHP ile yolumuza devam ediyoruz. Biz bu vatanı milleti sevenlerle beraberiz.

MUHALEFETE KANAL İSTANBUL TEPKİSİ

Yerlisi ve yabancısıyla tüm yatırımcıları tehdit ederek ülkemizin kalkınmasını engellemek için canhıraş bir gayret içindeler. Açık söylüyorum bu zihniyet, sadece yatırım düşmanı olmanın ötesinde doğrudan ülkesinin ve milletinin düşmanıdır. Ülkelerine yaptıkları ihanetin ödülünü yabancıların sırtlarını sıvazlamasıyla alanlardan bunun hesabını günü geldiğinde sandıkta milletimiz soracak.

KARADENİZ'DE DOĞALGAZ KEŞFİ



Karadeniz'deki doğalgazı milletimizin hizmetine sunacağız. Doğalgaz çıktığı andan itibaren vatandaşımızın menfaatini de gözeteceğiz.



LÜTFÜ TÜRKKAN AÇIKLAMASI

Şehitlerine, şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanlardan milletimiz hesabını sandıkta sormakla kalmayıp onları sokağa çıkamaz hale getirecek. Şehitlerimize bu saygısızlığı yapanı dokunulmazlığını kaldırmak üzere Meclis'e gönderdik. Ülkesine saldıranlara diyorum ki; taktiğiniz kavgada yumruk sayılmaz hesabıyla önünüze gelene sataşmaksa o yumrukları millete değil gücünüz yetiyorsa bize savurun. Siyaset ülkenin ve milletin çıkarlarının önünü tehditle, küfürle, yabancılara şikayetle kesmek değildir. Ülkenin ve milletin hayrına proje üretmektir. Şehit yakınına küfür edenlerin terör örgütünün takdirine mazhar olanlar karşısında sesi çıkmıyorsa ortada kirli pazarlık ya da gafleti aşan bir sorun vardır. Gazi Mustafa Kemal'in Libya'da, Suriye'de, Balkanlar'daki izlerini unutturmaya çalışıp bugün aynı mücadeleyi yürütenleri itham edenlerden Atatürkçü olmaz."