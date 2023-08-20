Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan’da art arda görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ardından Sırp mevkidaşı Vucic ve heyeti ile de bir araya geldi.



Görüşmede, Türkiye-Sırbistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Balkanlar'ın barış ve istikrarı bakımından Sırbistan'ı anahtar ülke olarak gördüğünü belirterek, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin tarihindeki en üst noktasına ulaştığını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir eşlik etti.



Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in heyetinde ise ilgili bakanlar ve yetkililer yer aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin yapıldığı otelin önünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı, bazı vatandaşlarla sohbet etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında ise Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Zeljka Cvijanovic ve Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik'i kabul etti.

Görüşmede, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ikili ilişkiler ve mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.



Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Zafer Çubukçu ve Sabri Demir eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'deki temaslarının ardından Türkiye'ye hareket etti. ZİYARETE İLİŞKİN PAYLAŞIM



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Macaristan'ın kuruluş yıl dönümü ile Dünya Atletizm Şampiyonası etkinlikleri vesilesiyle Budapeşte'deydik. Ziyaretimizde Macaristan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile davetli diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya geldik." bilgisini verdi.



Macaristan'la köklü ve sağlam dostluk bağlarına dayanan kapsamlı ilişkilere sahip olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:



"İlişkilerimizin her alanında önemli gelişmeler kaydediyoruz. İkili ticaret hacmimiz 2022 yılında 3,5 milyar dolar düzeyini yakalayarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Müşterek gayretlerle 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefine de kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyoruz. İkili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla gözden geçirdiğimiz, münasebetlerimizi daha ileriye taşımak amacıyla atacağımız adımları ele aldığımız ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği dolayısıyla Macaristan'ı tebrik ederek, organizasyonun sağlıklı şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.

