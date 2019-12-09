Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a 'İslami terör' tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'nde konuşuyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



"Bugün dünya nüfusunun yaklaşık 4'te birini oluşturan Müslümanlar maalesef güçleriyle orantılı, siyasi etkiye ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyine sahip değiller. Çareyi başkalarından beklemekle elde edeceğimiz hiçbir şey olmaz. Çeşitli sebeplerle kendi içine kapanan İslam ülkeleri, imkanlarını ve enerjilerini heba ediyor, boşa harcıyor. İnsanlığın bugünkü gelişmişlik seviyesinin temelleri İslam coğrafyasında atılmış olmasına rağmen Müslümanların günümüzde yaşadığı sıkıntıların sebeplerini iyi düşünmeli, analiz etmeli ve çözüm yolları üretmeliyiz.

''BUNLARI YAPMADIĞIMIZ SÜRECE BİZ DAHA ÇOK DAYAK YERİZ''

Kudüs'teki ve Filistin'deki durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Bedeli ne olursa olsun hakkın hakikatin ve mazlumun yanında yer almayı sürdüreceğiz. Kudüs davasından asla vazgeçmeyeceğiz. Camilerimize saldırıyorlar Müslümanlar öldürülüyor. Biz bunlara nereye kadar sessiz kalacağız? Biz ses çıkarmazsak elimizle müdahale etmezsdek dilimizle dilimizle etmeksek kalbimizden buz etmek mecburiyetimiz yok mu? Bunları yapmadığımız sürece biz daha çok dayak yeriz. İsrail'in bu hoyratlığı Batı ülkeleri ve büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki kimi Arap devletleri tarafından adeta teşvik ediliyor. Türkiye olarak Kudüs ve Filistin'deki zulüm konusunda dile getirdiğimiz itirazlarda çoğu zaman yalnız kaldığımızı hissediyoruz.

FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON'A TEPKİ

NATO zirvesinde Fransa'nın başkanı İslami terörden bahsediyor. Kendisine söyledim İslamın kelime anlamı itibariyle anlamı barıştır. Siz İslami terör ifadesi ile barış ile terörü nasıl bir araya getiriyorsunuz? Paris'te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.

''AİLE İÇİ ŞİDDET ÖNÜNE GEÇMEMİZ GEREKEN EN ÖNEMLİ TEHDİT''

Aile içi şiddet önüne geçmemiz gereken en önemli tehditlerden biridir. Hep birlikte bir seferberliğe girmeliyiz. Sınırlarımızı korurken, zihinlerimizin teslim alınmasına yol açacak her çatlağı doldurmalıyız.

''İSLAM ÜLKELERİNİ BÖL PARÇALA YUT ANLAYIŞI İLE EMPERYALİST ANLAYIŞ YOLUNA DEVAM EDİYOR''

İslam ülkelerini böl parçala yut anlayışı ile emperyalist anlayış yoluna devam ediyor. Sosyal devlet ilkesini göz ardı eden hiçbir ülkenin hedeflerine ulaşabilmesi mümkün değildir.