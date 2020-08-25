Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya... Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum" paylaşımı yaptı.

ntv.com.tr 25.08.2020 - 16:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü dolayısıyla bir videolu paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya... Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

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