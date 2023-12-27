Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Akif Ersoy paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:



"Bizlere İstiklal Marşı gibi eşsiz bir bilinç hazinesini miras bırakan, kurtuluş mücadelemizde Anadolu'yu şehir şehir dolaşarak bağımsızlık mücadelemize ruh katan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum."

