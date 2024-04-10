Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan mehmetçiğe bayram tebriği: “Terörle mücadelemiz aynı şekilde devam edecek”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görev başındaki mehmetçiğin Ramazan Bayramı’nı kutladı. Erdoğan telefon görüşmesinde terörle mücadeleye ilişkin mesajlar da verdi. Terörle mücadelenin süreceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizler gerek mehmetçiklerimiz, gerek komuta kademesi hepsiyle teröristleri inşallah bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi yok edeceklerine inanıyoruz. Gerek sınırda gerek sınır ötesinde bu mücadelemiz aynı şekilde devam edecektir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan mehmetçiğe bayram tebriği: “Terörle mücadelemiz aynı şekilde devam edecek”

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Cumhurbaşkanı , görevi başındaki mehmetçiklerin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in telefonuyla askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm komuta kademesindeki kardeşlerime, mehmetçiklerimize özellikle en kalbi duygularla selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum ve Ramazan Bayramı’nın tüm milletimize hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan mehmetçiğe bayram tebriği: “Terörle mücadelemiz aynı şekilde devam edecek” - 1

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Erdoğan, bayram tebriği için gerçekleşen telefon görüşmesinde terörle mücadelede kararlılık mesajı da verdi.

“Bizler gerek mehmetçiklerimiz, gerek komuta kademesi hepsiyle teröristleri inşallah bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi yok edeceklerine inanıyoruz.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gerek sınırda gerek sınır ötesinde bu mücadelemiz aynı şekilde devam edecektir. Tekrar bayramınızı tebrik ediyor ve en kısa zamanda buluşmak üzere sizleri Allah’a emanet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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