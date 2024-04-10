Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan mehmetçiğe bayram tebriği: “Terörle mücadelemiz aynı şekilde devam edecek”

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI



Erdoğan, bayram tebriği için gerçekleşen telefon görüşmesinde terörle mücadelede kararlılık mesajı da verdi.



“Bizler gerek mehmetçiklerimiz, gerek komuta kademesi hepsiyle teröristleri inşallah bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi yok edeceklerine inanıyoruz.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gerek sınırda gerek sınır ötesinde bu mücadelemiz aynı şekilde devam edecektir. Tekrar bayramınızı tebrik ediyor ve en kısa zamanda buluşmak üzere sizleri Allah’a emanet ediyorum.” ifadelerini kullandı.