Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda şampiyon olan Mete Gazoz'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik mesajı
Mete Gazoz Avrupa şampiyonu

Mete Gazoz Avrupa şampiyonu

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Cumhurbaşkanı , Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan Mete Gazoz için tebrik mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonu olan millî okçumuz Mete Gazoz’u canıgönülden tebrik ediyorum.

Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluklarına Avrupa Şampiyonluğu’nu da ekleyerek bizlere büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz’un başarılarının devamını diliyorum."

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