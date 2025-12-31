Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye doğum günü ve yeni yıl kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını kutladı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir" ifadelerine yer verildi.



Ayrıca paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Lideri Bahçeli'ye gönderdiği çiçek buketine de yer verildi.