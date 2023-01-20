Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e sert yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da ''Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni''nde konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bugün Esenyurtumuzun marka değerini artıracak, eğitim alanında ilçemizi cazibe merkezi haline getirecek, modern bir külliyenin inşasına başlıyoruz. Son 20 yılda İstanbulumuza eğitim alanında toplam 90 milyar liralık yatırım yaptık.



SEÇİM MESAJI: ARTIK VAKİT YOK, SAYILI HAFTALARDAYIZ



Cumhur İttifakı olarak el ele omuz omuza sandıklara yürüyor muyuz? Artık vakit yok, sayılı haftalardayız.



''BU YIL TOPLAM EĞİTİM BÜTÇEMİZ 651 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI''



Bu yıl toplam eğitim bütçemiz 651 milyar liraya ulaştı. Derslik sayımızı 343 binden 612 bine çıkardık. Yasakları ve çocuklarımıza yönelik adaletsizlikleri bertaraf ederek, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdik.



OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE YEMEK DESTEĞİ

İnşallah 6 Şubat itibarıyla okul öncesi eğitimde yer alan tüm yavrularımıza yemek desteğinde bulunacağız.



THE ECONOMIST DERGİSİNİN KAPAĞINA TEPKİ

Türkiye'nin kaderini İngiliz The Economist mi belirleyecek, milletim belirleyecek.

YUNANİSTAN'A ''ÇILGIN TÜRKLER'' UYARISI



Artık güçlü bir Türkiye var. Yunanistan şöyle demiş böyle demiş. Tayfun diye füze Türkiye üretti. 'Bu Atina'yı vurursa ne olacak?' Bizim Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok yeter ki siz akıllı olun. Adaları silahlandırırsanız eli kolu bağlı mı duracağız? Bak Miçotakis gene sağda solda konuşuyorsun şunu iyi bil eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bunu bilesin.''

