Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e: Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da ''Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni''nde konuştu.

SEÇİM MESAJI: ARTIK VAKİT YOK, SAYILI HAFTALARDAYIZ



2023 seçimlerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazır mıyız? Sandıkları patlatıyor muyuz? Cumhur İttifakı olarak el ele, omuz omuza sandıklara yürüyor muyuz? Artık vakit yok, sayılı haftalardayız ve ben size inanıyorum'' dedi.



OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE YEMEK DESTEĞİ



Erdoğan, 2022'de 6 binin üzerinde anaokulunu eğitim öğretim hizmetlerine dahil ettiklerini kaydederek, şunları aktardı:



"Okul öncesi eğitim kurumlarındaki miniklerimiz için şimdi bir adım daha atıyoruz. Halihazırda 1,8 milyon öğrenciye ücretsiz olarak verdiğimiz yemek uygulamasını, Bay Kemal hep yalan söylüyorsun, yemek verilmediğini söylüyorsun, bak resmi rakam veriyorum, çok yakında 5 milyon öğrenciye, bu rakamı ne yapacağız? Çıkaracağız. İnşallah 6 Şubat itibarıyla okul öncesi eğitimde yer alan tüm yavrularımıza yemek desteğinde bulunacağız."



''TÜRKİYE'NİN KADERİNİ İNGİLİZ THE ECONOMIST Mİ BELİRLEYECEK?''



Erdoğan, son 20 yılda Türkiye'ye kazandırdıkları güçlü birikimin üzerinde Türkiye Yüzyılı'nı yükselteceklerini söyledi. Bunun için 2023'ün çok büyük önem taşıdığını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:



"Türkiye'nin müreffeh yarınları için, 85 milyon olarak hep birlikte bu imtihanı alnımızın akıyla vermemiz gerekiyor. Siyasetçi ve medyasıyla, yabancıların da yakından takip ettiği... Bugün gazeteciler sordu bana, İngiliz The Economist bizimle ilgili yine bir şeyler söylemiş. Dedim ki Türkiye'nin kaderini İngiliz The Economist mi belirleyecek? Benim milletim belirleyecek. Benim Mehmet'im, Ahmet'im, Hüseyin'im, Hasan'ım, Ayşe'm, Fatma'm, Hatice'm onlar belirleyecek. George kim, Helga kim? Onlar kendi ülkelerinin şu anda kaderini belirleyemiyor. Millet sokakta aç, açık. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Fransa öyle, İngiltere öyle, Almanya öyle... Ama Türkiye böyle. 2023'te hata yapma lüksümüz yok. Ülkemizin yeniden eski Türkiye'nin kavga ve kriz iklimine sürüklenmesine izin veremeyiz. Evlatlarımızın geleceğini daha şimdiden kaos mimarlığına, kriz tellallığına soyunanların insafına terk edemeyiz."



YUNANİSTAN'A "ADALAR" UYARISI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisinde gelinen noktaya işaret ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Milletimizin gurur kaynağı olan savunma sanayisi... Göreve geldiğimizde ne kadar yerliydi? Yüzde 20. Şimdi ne kadar? Yüzde 80. Nereden nereye geldik? Bu çalışarak oldu? Yatarak olmadı. Şimdi dünyanın değişik yerlerine İHA'larımız gidiyor. SİHA'larımız gidiyor. Akıncılarımız gidiyor. Daha neler neler gidecek.

Artık güçlü bir Türkiye var. Yunanistan şöyle demiş, bu böyle demiş. Bak diyorlar ki 'Bu Tayfun diye bir füze Türkiye üretti. Ama işte bu Atina'yı vurursa ne olacak?' Bizim Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok. Yeter ki siz akıllı olun. Adaları silahlandırmaya kalkarsanız biz eli kolu bağlı mı duracağız?



''BAK MİÇOTAKİS, EĞER BİR YANLIŞ YAPMAYA KALKARSAN ÇILGIN TÜRKLER YÜRÜR''



Bak Miçotakis, gene sağda solda konuşuyorsun şunu iyi bil, eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bu bilesin. Ama akıllı uslu durursan bizim seninle işimiz yok. Ve biz nice ihanete rağmen 20 yıldır sabırla, azimle, fedakarlıkla bugünlere getirdiğimiz stratejik projelerimizi, eserlerimizi, hamlelerimizi, üç beş muhterisin keyfine teslim edemeyiz. Küresel ölçekte kartların yeniden karıldığı bir dönemde ülkemizin önüne inşallah Türkiye Yüzyılı'yla projemizi sunacağız ve durmayacağız.''