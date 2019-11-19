Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine seçim bölgesi uyarısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Milletimizin beklentilerine cevap verecek yasama faaliyetlerini uzlaşı temelinde yürüyoruz. Diğer partilerden gelen müsbet katkıyı destekliyoruz. Kahraman Mehmetçiğimizin bir yıl daha yurtdışında bulunmasını öngören tezkere büyük bir ittifakla kabul edildi. yargı reformu olarak bilinen paketin ilkinin çalışmalarına başladık. İthalatçılarımızın ve ihracatçılarımızın mali yüklerini azaltacak kanun teklifinin görüşmeleri de tamamlandı.

Çok sayıda uluslararası sözleşme genel kurulda görüşüldü. Dijital hizmet vergisi ile ilgili kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Bu teklif vergide adalet, vergi rekabeti basitlik, etkinlik verimlilik çerçevesinde mükelleflerin vergi sistemine gönüllü uyumunu sağlayacak düzenlemeleri içeriyor. Gece geç saatlere kadar yasama faaliyetine katılan milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Her bakanımız kendi bütçesinin görüşüldüğü zaman tam kadro ile Meclis'te bulunacak. Meclis çalışmaları bizim için hayati öneme sahiptir. Yeni yönetim sistemimizde güçler ayrılığının kesinleşmesi milletvekillerimiz üzerindeki yükü artırmıştır. Yasalaştırma sorumluluğu tamamen milletvekillerimize aittir. Kanun tekliflerinin en mükemmel şekilde hazırlanması ve yasalaştırılması sürecinde milletvekillerimizden çok daha fazla gayret bekliyoruz. Milletvekillerimizin seçim bölgelerini kesinlikle ihmal etmemeleri gerekiyor. AK Parti grubundaki her arkadaşımızın bu iki görevi yerine getirecek beceriye sahip olduğuna inanıyorum.

Milletvekillerimizden bundan böyle kesinlikle her milletvekilimiz kendi seçim bölgesini ihmal etmemeli. Seçim bölgesinin mahalle ve köylerine kadar gidip vatandaşlarımızın halini soracak. Sonra bize ulaşması gerekenleri bize ulaştıracak. Bakan yardımcılarına ulaşması gerekenleri de bakan yardımcılarına ulaşacak. AK Parti milletvekili olmak demek sadece salı, çarşamba, perşembe Ankara'ya gelmek demek değil. Tüm milletvekillerimiz."