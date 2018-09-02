Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Ecem Anagöz'ü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Milli Sporcu Anagöz'e telgraf göndererek tebriklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporcuya tebrik
Anadolu AjansıTürkiye
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Ecem Anagöz'e tebrik telgrafı gönderdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Ecem Anagöz'ü kutladı.