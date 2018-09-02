Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Ecem Anagöz'ü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Milli Sporcu Anagöz'e telgraf göndererek tebriklerini iletti.