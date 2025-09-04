Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan milli takıma tebrik telefonu

A Milli Futbol Takımı’nın Gürcistan'a karşı aldığı galibiyetin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla tebriklerini iletti.

A Milli Futbol Takımı, FIFA E Grubu ilk maçında deplasmanda ’ı 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın telefonundan soyunma odasında görüştüğü Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya tebriklerini iletti.

