Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aziz milletimizin ve İslam âleminin mübarek Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından vatandaşların Miraç Kandilini tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Aziz milletimizin ve İslam âleminin mübarek Leyle-i Miraç’ını tebrik ediyorum. Peygamber Efendimizin makamıâlâya ulaştığı sonsuz hikmetle dolu bu gecenin tüm insanlık için huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.
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