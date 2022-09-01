Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete anayasa tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay'da düzenlenecek 2022-2023 Adli Yıl Açılışı'na katıldı.



Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemizdeki anayasaların tamamen olağanüstü dönemlerden kalmış olması her zaman dile getirdiğimiz bir sıkıntı olmuştur. Biz çok sayıda köklü değişiklikler yapsak da elimizdeki malzemenin darbe ürünü olduğu gerçeğinden kurtulamıyoruz. Defalarca siyasi partilere yeni anayasa çağrısı yaptık. Bu doğrultuda bazı adımlar atıldı. Diğer partilerle uzlaşma sağlayamadığımız için çabamızdan sonuç alamadık.

Geçen yıl bir kez daha aynı çağrıyı yaptık. Kendi çalışmamızı yaptık, taslak hazırladık. Maalesef bu çağrımız da karşılıksız kaldı. Diğer partilerden somut bir taslak gelmedi. Yeni bir anayasayı ülkemize kazandıramadık. Ama umudumuzu kaybetmedik. Siyasi iklim uygun hale geldiğinde böyle bir çalışmaya yeniden başlatmayı umut ediyoruz.

20 yılda 277 adalet hizmet binası inşa ederek, yargı hizmetlerinin uygun mekanlarda verilmesini sağladık. Hakim ve savcı sayısı ile mahkeme sayısını da artırdık. Adliye ayrgıdaki mahkeme sayısını 3 bin 581'den, 6 bin 852'ye yükselttik. Hakim ve savcı sayısını 8 bin 349'dan 22 bin 756'ya yükselttik. Önümüzdeki dönemde adalet sisteminde yeni geliştirmeler yapacağız.

HUKUKİ HİMAYE SİGORTASI GELİYOR

Vatandaşlarımızın yargılama süreçlerinde hak mahrumiyetlerine uğramasından üzüntü duyuyoruz. Adli yardım sistemini yeniden ele alacağız. Avuaktlık kanununu barolarımızla birlikte çalışarak yenilemek istiyoruz. Hukuki himaye sigortasını Türkiye'ye kazandırmayı planlıyoruz. Hukuki himaye sigortasını hayata geçireceğiz. Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması için yeni projeler devreye alacağız.

"AİHM KARARLARINDA SİYASİDİR"

Buna karşılık birileri ülkemizin adalet sistemini suç çetelerinin kirli oyunlarına alet etmek için çalışıyor. Böyle bir rezilliğe izin vermeyeceğiz. AİHM, kararlarında adil değildir, siyasidir. Konu Türkiye olunca siyasi karar verir ama öbür tarafta Fransa, Almanya olunca maalesef ters kararlar verir.

Yargı kurumlarımızı sadece hukukla değil vicdan ve ahlakla bağdaşmayacak şekilde hedef alanlarnı muhasebe gayesi yoktur. Kararlarını Türk milleti adına veren yargımızın bu özelliğinden rahatsız olanların kimlerin değirmenine su taşıdığını gördükçe üzülüyoruz.

"TÜRKİYE ARTIK YENİ BİR SEVİYEDE"

Türkiye artık yeni bir seviyeye yeni bir lige çıkmıştır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı için yapacağımız büyük atılımın eşiğine gelmek kolay olmadı. Küresel düzeyde siyasi ve ekonomik güç olarak yükselen bir Türkiye var. Türkiye artık dünyanın yeniden şekillenen siyasi ve ekonomik yönetim yapısının bir aktörü halien gelmektedir."