Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: Bunlarda vizyon, proje yok, hayalleri siyasi çıkarlarıyla sınırlı

31 Mart'taki yerel seçimlere 24 gün kala, seçim meydanları hareketli...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mersin mitinginde konuşuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde ana muhalefet partisi vardı.

''31 MART'TA ATATÜRK İSTİSMARCILARININ DEVRİNİ KAPATALIM''

''Birbirleriyle kavga etmekten gözleri ne şehirleri ne de insanımızı görüyor.'' diyen Erdoğan, ''Mersin zübük siyasetçi tiplerini sırtında taşımak zorunda değil. Gelin 31 Mart'ta bu Atatürk istismarcılarının, bu DEM müptelalarının, bu kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım.'' ifadesini kullandı.



''CHP BELEDİYESİ MERSİN'E NE VERDİ?''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''31 Mart akşamı inşallah İstiklal Marşı'na var mısın Mersin? Biz 21 yıldır Mersin'e sadece eser, hizmet getirdik. Peki muhalefet ne getirdi? Çünkü bunların getireceği hiçbir şey yok. Hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla Mersinli kardeşlerimizin hep yanında olduk. Tarihi insanı ile ayrı güzel Mersin'e hiçbir yatırım yapmayanları siz çok iyi biliyorsunuz. Burada CHP belediyesi vardı. CHP belediyesi Mersin'e ne verdi? Artık biz bu güzel Mersin'imizi bunlara teslim edemeyiz. Akdeniz'de nasıl destan yazdıysak istiyoruz ki Mersin'in tamamında destan yazalım. Bunların kirli ittifaklarla, yerel iktidarlarını sürdürmek dışında bir gündemlerine rastlayamazsınız.

''HAYALLERİ SİYASİ ÇIKARLARIYLA SINIRLI''

Bunlarda vizyon, proje yok. Hayalleri sadece kendi siyasi çıkarlarıyla sınırlı. Bunların genel başkanları ne ki Mersin'deki adayları ne olsun? Birbirleriyle kavga etmekten gözleri ne şehirleri ne de insanımızı görüyor. Kendi aralarında demlenmekten başka işe vakitleri kalmıyor.

''ŞEHRİN YILLARINI ÇALAN BUNLAR DEĞİL Mİ?''

Geçtiğimiz seçimlerde hesapsız vaatlerle iş başına gelenleri hatırlayın söyleyin verdikleri sözlerden hangisini hayata geçirdiler? Mersin'i gerileten bunlar değil mi? Şehrin yıllarını çalan bunlar değil mi? Mersin zübük siyasetçi tiplerini sırtında taşımak zorunda değil. Gelin 31 Mart'ta bu Atatürk istismarcılarının, bu DEM müptelalarının, bu kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım.

''AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİMİZİN TÜM REAKTÖRLERİ 2028'E KADAR HİZMETE GİRECEK''



Yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin yapımı devam ediyor. Santralin tüm reaktörleri 2028'e kadar hizmete girecek.

''TÜRKİYE, İKTİDARLARIMIZ DEVRİNDE CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN KRİTİK SINAMALARINDAN GEÇMİŞTİR''



Türkiye, bizim iktidarlarımız devrinde cumhuriyet tarihimizin en kritik sınamalarından geçmiştir. Gelin 31 Mart akşamı bunlara güzel bir ders verelim. Yerel yönetimlerde görevi Cumhur İttifakı'na verdiğinizde ülkemizin dört bir yanını abat ederiz.''