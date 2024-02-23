Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: Kimin kiminle yürüdüğü, kimin kime borçlandığı muamma

31 Mart'taki yerel seçimlere 37 gün kala, seçim meydanları hareketli...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir mitinginde konuştu.

''CHP ARTIK KURULAN OYUNLARIN PİYONU HALİNE GELMİŞTİR''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde muhalefet vardı. Erdoğan, CHP'nin artık oyun kurucu olmaktan çıkıp kurulan oyunların piyonu haline geldiğini söyledi.

''Birilerinin ödemek zorunda oldukları diyet borcu hiç bitmiyor ve bitmeyecek.'' diyen Cumhurbaşkanı, ''Muhalefet cenahında her şey gizli kapaklı olduğu için kimin kiminle yürüdüğü, kimin kime borçlandığı tam bir muamma. CHP'yi DEM'in oyuncağı haline dönüştürenler utansın. Zübük siyaseti işlemez, işlemiyor.'' ifadelerini kullandı.



Erdoğan, ekonomiye ilişkin de önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Sizlerden yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranı ile Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin yanında yer almanızı bekliyorum. Balıkesir kendine yakışanı yapacaktır. Resmi rakamları istedim, bugün bu alanda 85 bin kişi var.

Balıkesir'in kimseye minnet borcu yok ama birileri Balıkesir üzerinden birbirlerine borçlanmışlar bunu televizyon ortamlarından dillendirmeye ödenmesini istemeye başlamışlar. Birilerinin ödemek zorunda oldukları diyet borcu hiç bitmiyor ve bitmeyecek. Muhalefet cenahında her şey gizli kapaklı olduğu için kimin kiminle yürüdüğü, kimin kime borçlandığı tam bir muamma.



''SİYASET, ACEMİ GENEL BAŞKANLAR ELİNDE KABZIMAL HESABINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ''

Siyasetin acemi genel başkanlar elinde adeta bir kabzımal hesabına dönüştürülmesi gerçekten utanç verici. CHP'nin milletin geleceği için hiçbir vizyonu projesi bulunmadığını zaten biliyoruz. Son dönemde bu parti varlığını sürdürmek için kendine her yolu mübah sayacak kadar sakil bir yere savruldu. Bu seçimde örgütü ittifak tezgahını eline yüzüne bulaştırdı. Muhalefet partilerindeki iç çekişmeler ayrı bir facia, kelimenin tam anlamıyla rezillik diz boyu.



''CHP'Yİ DEM'İN OYUNCAĞI HALİNE DÖNÜŞTÜRENLER UTANSIN''

Kent uzlaşısı diyerek Kandil'le uzlaşı arayışına girmesi, CHP'nin bu ülkeyle ve bu milletle hiçbir ortak noktasının kalmadığına işaret ediyor. CHP artık oyun kurucu olmaktan çıkıp kurulan oyunların piyonu haline gelmiştir. Koskoca CHP'yi bölücü örgütün güdümündeki DEM'in ve marjinal örgütlerin oyuncağı haline dönüştürenler utansın. Biz kendi işimize bakacağız. CHP'nin bu haline bakınca biz de üzülüyoruz. Zübük siyaseti işlemez, işlemiyor. İstanbul'da yaşanan komediyi görüyorsunuz değil mi? Takip ediyorsunuz. Kaybedeceklerini görünce panikle sağa sola saldırmaya başladılar.

''BİRİLERİ 'ADAY LİSTELERİNİ YETİŞTİREMEDİK' NUMARASIYLA MİLLETİ KANDIRMAYA ÇALIŞIYOR''

Birileri 'Son dakikaya kaldık, aday listelerini yetiştiremedik' numarasıyla kendi akıllarınca milleti kandırmaya çalışıyor.

''ŞEHRİMİZDE 7 BİN 870 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİK''

Şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 7 bin 870 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştırdık, yine üzerimize düşeni yapacağız. Aile kurumumuzun güçlendirilmesini, geleceğimizi güvence altına almanın temel şartı olarak kabul ediyoruz.

''DÜNYANIN BAŞININ BELASI OLAN ENFLASYON BİZİM DE CANIMIZI YAKIYOR''



Biz ekonomide önceliği istihdama ve üretime veriyoruz. Bu konuda gayet iyi gidiyoruz. Dünyanın başının belası olan enflasyon bizim de canımızı yakıyor. 6 Şubat depremlerinin ekonomimize yüklediği 104 milyar dolarlık faturayla da karşı karşıyayız. Amacımız bu fırtına küresel iklimden ülkemizi sahil-i selamete çıkarmaktır.

''BU YIL SONUNA DOĞRU EKONOMİMİZDE RAHATLAMA BAŞLAYACAK''

Bugüne kadar vatandaşlarımıza mahcup olacak bir kırılmaya meydan vermedik. Bu yıl sonuna doğru ekonomimizde başlayacak rahatlamayla tüm kesimlerin beklentilerini karşılayacağız.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI



İsrail'in Gazze'deki zulmüne karşı İslam aleminin yekvücut olarak hareket etmesi için gayret gösteriyoruz. Gazze'deki zulmün, Kudüs'teki tacizlerin durması için, hiçbir istisna koymadan söylüyorum, elimizdeki tüm imkanları kullanacağız. Dün 2 bin 380 ton yardım malzemesi taşıyan bir gemimiz daha bölgeye ulaştı. Bu zulmün durdurulması halinde bölgemizde yanacak ateşin bizi de etkilemesi kaçınılmazdır.

''TERÖRİSTAN KURMA PROJESİNİ YENİ HAREKATLARLA DELİK DEŞİK ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ''



Ülkemizi güney sınırlarından kuşatarak bir teröristan kurma projesini, hayata geçireceğimiz yeni harekatlarla delik deşik etmeyi sürdüreceğiz.''