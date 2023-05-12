Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce yorumu: Siyasetin bu kadar çirkinleştirilmesini kabul edemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri önesinde İstanbul'un Sultangazi ilçesinde düzenlenen mitingde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Seçim günü yaklaştıkça karşımızdaki koalisyon masasının nasıl bir intikam duygusu ile hareket ettiği daha iyi anlaşılıyor. Eskiden kendi partilerinden aday yapıp karşılarına çıkan kişiye yapmadıkları zulmü bırakmadılar. Daha önce bu yöntemle siyasi partiler ele geçirilmişti. Şimdi de aynı yöntem ile devletin yönetimini ele geçirmek istiyorlar.



"FETÖ'CÜLERİ MASANIN KASETÇİSİ HALİNE GETİREN AYNI GÜÇ"

Meral Hanım'ı masadan kalktığında üç günde tıpış tıpış oraya döndüren de, Muharrem İnce'yi adaylıktan çektiren de aynı güçtür. Kandil'i Bay Bay Kemal'in amigosu haline getiren de FETÖ'cüleri masanın kasetçisi haline getiren de aynı güçtür. Sanmayın ki o güç Kılıçdaroğlu'dur. Batı medyasını masanın basın bültenine dönüştüren de aynı güçtür. Sanmayın ki, bu güç Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu kişi her partiyi yenilgiden yenilgiye koşturan bir maşadır.

"GEZİ VE 15 TEMMUZ'DA NELER YAPILMIŞSA YİNE YAPILIYOR"

Bay Bay Kemal'i önce CHP'ye genel başkan sonra karşımıza aday olarak çıkaranların amacı ayan beyan ortada değil mi? Bay Bay Kemal, ülke ve millet düşmanı kim varsa hepsinin desteğiyle yol yürüyor. Gezi ve 15 Temmuz'da neler yapılmışsa 14 Mayıs öncesinde de o yapılıyor.

"SEÇİMLERİ RUSYA YÖNLENDİRİYORMUŞ, UTAN UTAN"

Bütün dergiler kapaklarında ne diyor 'Erdoğan gitmeli'. Ya size ne? Bu ifadeleri siz nasıl yazıyorsunuz? Kararını siz değil benim milletim verir. Bay Bay Kemal Rusya'ya da sataşmaya başladı. Türkiye'deki seçimleri Rusya yönlendiriyormuş; utan utan. Ben de kalkıp seçimleri ABD yönlendiriyor, Almanya, Fransa, İngiltere yöndendiriyor desem ne diyeceksin? Ben bunların ruhlarını okudum. 20 senedir bunlarla görüşüyorum. Aynı masalarda oturdum, konuşuyorum. Sen bunları nereden tanırsın? Bunlarda yalan bol. Londra'nın tefecilerinden 300 milyar dolar getirecekmiş. Senin gibi yalancıya para vermezler.

"HEPSİ SOLUĞU YARGIDA ALACAK"

TOGG ülkemizde geleceğin yüksek teknolojiye dayaıl üretimin adıdır. Birileri İHA mı, SİHA mı yiyeceğiz diyerek savunma sanayi ürünlerimizi değersizleştirmeye çalışıyor. Ahlaksızlar, terbiyesizler domatesi patatesi 15-20 liraya çıkardı. Şimdi marketlerde 7,5 liraya düştü. Şu seçimden sonra sıkıysa bunlar bu oyunları yapsın. Hepsi soluğu yargıda alacak. Patates soğandaki fiyat dalgalanması mevsim geçişi ve ahlaksızlıkla alakalı. Milletin canını yakan hayat pahalılığını asla görmezden gelmiyoruz. Asgari ücretten kamu işçileri, memur ve emeklilerin maaşlarına kadar her alandaki düzenlemelerle insanımıza nefes aldırıyoruz. Temmuz ayında yine yapacağız, yıl sonunda yine yapacağız.

"BİR İNSAN BU KADAR LAUBALİ OLUR MU?"

Kılıçdaroğlu'nun bir referansı var mı? 'Ben şunu yaptım' diyebilir mi? Kalkmış ne diyor? Gel Halil İbrahim sofrasına diyor? Siyasette bir insan bu kadar laubali olur mu? Siz beraber geçmişte yürüdünüz Bu ne kadar sulu şaka. İstanbul'un belediye başkanı İstanbul'a ne yaptı? CHP deyince aklımıza çöp, çukur, çamur, susuzluk geliyor.

"SANDIĞIN KAZASI OLUR AMA MALİYETİ ÇOK AĞIRDIR"

14 Mayıs'ta önce yüzde 50'yi geçerek bu işi ilk turda tamamlamaya var mıyız? Gençlerimize sesleniyorum, pazar günü sandığa sahip çıkın. Üretim yapan, ihracat yapan tüm insanlarına sesleniyorum, pazar günü sandığa sahip çıkın. Bu ülkenin tüm kamu çalışanlarına emekçilerine sesleniyorum, işinize sahip çıkmak için pazar günü sandığı sahip çıkın. Şehit yakınlarına, gazilerimize, hassasiyet sahibi herkese sesleniyorum, ezanımıza, bayrağımıza sahip çıkmak için sandığa sahip çıkın. Öğrencisinden emeklisine, kadınından engellesine, bu ülkenin tüm bireylere sesleniyorum; unutmayın sandığın kazası belki olur ama maliyeti çok ağırdır."