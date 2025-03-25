Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma mesajı
Bugün, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 16'ncı yılı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazıcıoğlu'nu andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 16'ncı yılında andı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı olan; yiğitliği, mücadelesi, samimiyeti ve örnek şahsiyetiyle gönüllerde taht kuran merhum Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi şehadetinin 16'ncı yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
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