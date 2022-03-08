Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ayçiçek yağı talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de kadın muhtarlarla bir araya geldi.



Son günlerin tartışma konusu ayçiçek yağı stokuna değinen Erdoğan, "Son günlerde bir yağ meselesi çıkardılar. Bizim ayçiçeği, zeytinyağı derdimiz yok" dedi.

Muhalefetin ülkeyi zorda göstermek için bu yönde bir kampanya yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, "Muhtarlarımızdan şunu istiyorum, gerekirse sizler İçişleri Bakanlığımızın adına bunların depolarını takip edip bize haber vereceksiniz, biz stokçuların gereğini yapacağız" diye konuştu.

Erdoğan, "Bu devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek bizim boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

İŞ BIRAKAN DOKTORLARA: GİDİYORLARSA GİTSİNLER

Kamuda görevli doktorların yüksek maaş için özel hastanelere geçtiği iddialarına da değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir şey daha çıktı. Hastanelerde şöyle, böyle oluyor diye. Ülkemizde şu anda hastanesi olmayan ilimiz, ilçemiz var mı? Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlarmış. Samimi konuşuyorum. Dost acı ama gerçeği söyler. Bu hastaneleri inşa eden biziz, doktorları okutan, bu devlet değil mi? Bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi, en çok maliyeti yüksek olan da sağlıktır. Şimdi az para veriyormuş. Sordum, en az alan 8-9 bin en yüksek 25 bin civarında. Buna rağmen özel sektör çok daha büyük verdiği için kaçıyorlarmış. Açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam eder buralarda yola devam ederiz. Gerekirse yurt dışından dönmek isteyenleri süratle dahil eder ülkemizi istihdam ederiz."



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



"Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar günü, sizlerin nezdinde ülkemizdeki tüm hanımefendilerin kadınlar gününü kutluyorum. Birbirini böylesine tamamlayan iki varlıktan birinin eksik görülmesini ötekileştirilmesini, ayrımcılığa uğramasını asla kabullenemeyiz. Kadınlara hak ettiği değeri vermek inancımızın, medeniyetimizin, anayasamızın bize emridir.

"POZİTİF AYRIMCILIĞI KURAL HALİNE GETİRDİK"

Yıllarca eğitim hakkını kullanmaktan yoksun bırakılan kadınlarımıza eğitim hakkını biz verdik. Eğitim ve çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda ülkemizin beşeri sermayesinin zenginleştirilmesinin önündeki engelleri biz kaldırdık. Türkiye'yi yasakların ülkesi olmaktan çıkardık. Kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapılmasını anayasa kuralı haline biz getirdik.

HAKİME TEPKİ

Eşitsizliği gidermeyi devlete görev olarak biz verdik. Kadın hakları konusunda kadınlardan yana biz tarafız. Şiddet konusunda yine kadınlardan yana tarafız. Bunun için aile içi şiddeti şikayete konu olmaktan çıkardık. Dün MYK toplantım vardı. Tokat'taki Özlem kardeşimizin 23 yerden, ahlaksız, adi eşi tarafından bıçaklandığını öğrendim. Meğerse 3 ay sonra serbest bırakmışlar adamı. Tekrar bu adi herifi içeri almışlar. Tokat Milletvekilimiz Özlem Hanım bu süreci takip edecek. Ben de bu işin peşindeyim.

"SÖYLENMESİ GEREKENİ SÖYLERİM"

Ey hakim eşini 23 yerinden bıçaklayan birini nasıl serbest bırakıyorsun. Sonra yargıya hakaret... Sen 23 yerinden eşini bıçaklayan adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi gereken neyse ben bunu söylerim. Adalet yerde sürünmez.

Failin sadece indirim almak için duruşmadaki tavırları indirim sebebi olarak dikkate alınmayacaktır. Israrlı şekilde takip etmek fiilleri de artık suç sayılacak. Eşe veya boşanılan eşe karşı işlenen kasten yaralama suçları katalog suçlar arasına alınacak. Şiddet mağduru kadınlara ücretsiz avukat görevlendirilecek. Bu düzenlemelerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

"20'DEN FAZLA DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜM"



Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşla ilgili 20'yi aşın devlet başkanı ile görüşmeler yaptım, yapmaya devam ediyorum. Türkiye'nin durduğu yeri hatırlatması bakımından bunun ne kadar önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Ülkenin başına kara bulutlar toplamaya çalışan kimse art niyetlidir. Böyle dönemler ülkelerin ve milletlerin tek yumruk haline geldiği dönemler olmalıdır. Biz birbirimizi sevmek zorundayız. Biz bu birliği beraberliği kardeşliği her şeyin üstünde tuttuğumuzu söylüyoruz. Birlikte yol yürümeye biz hazırız. Bunun için dürüstlük lazım. Biz milletimiz ne istiyor, milletimiz ne diyor ona bakar ona göre hareket ederiz. Bundan sonra da aynı şekilde hareket etmeyi sürdüreceğiz.

MUHTARLARIN MAAŞ ARTIŞI

Sizlerden gelen talep üzerine 19 Ekim'i Muhtarlar Günü olarak ilan ettik. Son olarak muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmaması için gerekli adımı attık. Kanun değişikliği Meclis'in takdiriyle yapılacak."