Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: "500 bin sosyal konut inşa edeceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç haftalık aranın ardından Beştepe'de bir araya geldi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15.30'da başlayan ve yaklaşık 3.5 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yaptğı görüşmenin "fevkaladenin fevkinde başarılı geçtiğini" söyledi, "Sayın Trump'la yaptığımız görüşmenin olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde hep beraber göreceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Erdoğan konuşmasında sosyal konut müjdesi de verdi. Cumhurbaşkanı, "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Gençlere, 3 çocuğu olan ailelere, şehit ve gazi ailelerine öncelik vereceğiz. Kiralık konut uygulamasına ilk defa geçiyoruz" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



"18 Eylül'de şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura törenini icra ettik. Çektiğimiz kuralarla 630 kardeşimizin daha kamuya atamasını yaptık. Böylece kamu kurumlarımızda istihdam ettiğimiz şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayımız 51.947'e yükseldi. Yeni atamalarımızın bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Göreve başlayan kardeşlerime yüce Allah'tan başarılar diliyorum.



Milli teknoloji hamlesinin en büyük hamlesi olan TEKNOFEST, 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlendi. Festivali ziyaret ederek gençlerin coşkusuna ortak olduk. TEKNOFSET nesli, tepki mirasını Fatihler, Kanuniler, Alpaslanlar gibi olgunluğa çevirecek ve inşallah tarih yazacak.



Biz de bu gençliğin hayallerine ulaşmasını kolaylaştırmak için üzerimize ne düşüyorsa ziyadesiyle yapıyoruz ve yapacağız. Örneğin bu yıl başında üniversite öğrencilerine yönelik geliştirilen İşkur Gençlik Programımızdan geçen dönem 100 bin öğrencimiz faydalandı. Bu dönemki kontenjanımızı yine 100 bin olarak ilan etmiştik. Ancak gençlerimizin programa yoğun teveccühü dolayısıyla bugünkü kabine toplantımızda kontenjanı 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık. İnşallah 2028 yılı sonuna kadar toplam 1 milyon öğrencimizi İşkur Gençlik Programından faydalandırmayı hedefliyoruz. Üniversiteli gençlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum.



"NE LOBİLERE NE TETİKÇİLERE BOYUN EĞİYORUZ"

Bu sene güçlü bir heyetle iştirak ettiğimiz Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu genel görüşmelerini her açıdan en verimli şekilde değerlendirdik.

İsrail'in engelleme çabalarına rağmen Genel BM Kurula'a Filistin Davası damgasını vurmuştur. 22 Eylül pazartesi günü Fransa ve Suudi Arabistan eş başkanlığında düzenlenen iki devletli çözüm konferansına ilgi oldukça yoğundu. Konferansa katılarak ülkemizin duruşunu çok net biçimde kayda geçirdik. Ertesi gün başbakanlık dönemim dahil 13. defa Genel Kurula hitap ettim. Hitabımızda Gazze'de yaşanan ve artık soykırım boyutunu aşıp toplu kıyıma evrilen vahşete vurgu yaptık. Gazze'li kardeşlerimizin 23 aydır kesintisiz maruz kaldığı zulmü rakamlarla, fotoğraflarla ortaya koyduk. Uluslararası toplumu İsrail'in Filistin halkına uyguladığı barbarlıklara karşı harekete geçmeye çağırdık.



Görüşmelerde şuna şahitlik ettik.Yolsuzluk soruşturmalarından iyice köşeye sıkışan Netanyahu'nun koltuğunu korumak uğruna bölgeyi, dünyayı ateşe sürüklediğini hemen herkes kabul ediyor. Ortada kandan beslenen bir katliam kadrosunun olduğunu artık herkes çok net görüyor. Kimse Netanyayu ile yan yana görünmek, fotoğraf vermek istemiyor. Filistin'i tanıyan ülke sayısının 158'e ulaşmasından, bu mücadelenin adeta öncülüğünü üstlenen bir ülke olarak, büyük memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonra yapılması gereken ise tanımanın hakkını vermektir. Netanyahu'nun amacı Büyük İsrail projesini hayata geçirmektir. Şunu açık açık ifade etmek durumundayım. Türkiye her iki projenin de açık açık karşısında durmaktadır. Ne küresel Siyonist lobinin baskılarına 'eyvallah' ediyoruz ne de onların içimizdeki tetikçilerinin karalama kampanyalarına boyun eğiyoruz.

"SAYIN TRUMP İLE GÖRÜŞMEMİZ ÇOK BAŞARILI GEÇMİŞTİR"

New York'taki temaslarımızın ardından Sayın Trump'ın davetine icabetle Washington'a bir ziyaret gerçekleştirdik. Birçok hususu kendisi ile dostane bir ortamda ele aldık. İki ülke arasındaki 100 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmak için atılacak adımları ele aldık.

Sayın Trump'la yaptığımız görüşmenin olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde hep beraber göreceğimize inanıyorum.

Siyasetçisi ve gazetecisiyle muhalefetin cinnet halinde ABD ziyaretimizi kötülemeye çalışmasının nedeni ziyaretin fevkaladenin fevkinde başarılı geçmesidir. Şimdi bunun hayal kırıklığı ile sağa sola saldırıyorlar. Güneşi balçıkla kapatamazlar.

Şayet biz muhalefetin ne dediğine baksaydık, Türkiye, sahip olduğu altyapı ve üstyapı yatırımlarının hiçbirine bugün sahip olamazdı.



"UÇAK ALMAK BAKKALDAN SÜT ALMAYA BENZEMEZ"

(Boeing uçak anlaşması) Uçak almak, muhalefetin sandığı gibi bakkaldan süt almaya benzemez. İhtiyacınızı belirleyecek, planlamasını yapacak. Sonra görüşecek, pazarlık edecek ve neticede uzun müzakereler sonunda anlaşmaya varacaksınız. Aynı yaklaşım özel havacılık şirketleri içinde geçerlidir. Yani ortada ana muhalefetin saçmalıklarından öte Türk havacılığını daha da güçlendirmeyi amaçlayan bir vizyon bulunuyor. Tabii rüşvetsiz selam dahi almayanların bunu anlamasını beklemiyoruz.

Dijital alemin kontrolsüzlüğü işimizi zorlaştırsa da sanal kumar ve yasa dışı bahis meselesinin üzerine tüm kapasitemizle gideceğiz.



500 BİN SOSYAL KONUT MÜJDESİ

Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Gençlere, 3 çocuğu olan ailelere, şehit ve gazi ailelerine öncelik vereceğiz. Kiralık konut uygulamasına ilk defa geçiyoruz. İlk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ'yle başlatacağız. Sosyal konutların bir kısmını uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi rahatlatacağız.

2025 için Sağlık Bakanlığımıza 37 bin yeni personel tahsis etmiş, 19 bin personel alımını gerçekleştirmiştik. Şimdi 18 bin personel için ilana çıkıyoruz.



Adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla 20 bin personel alım sürecini başlatmıştık. Şimdi de 1000 hakim-savcı yardımcısı alım sürecini başlatıyoruz."



Ayrıntılar geliyor....