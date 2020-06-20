Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mülteciler Günü paylaşımı

Mülteciler Günü dolayısıyla bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, onların uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz" dedi.

ntv.com.tr 20.06.2020 - 17:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mülteciler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, onların uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum."

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