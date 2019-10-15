Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG terör hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na değindi.

"Suriye'de son 8 yılda yaşadıkalrımız bir terör örgütü ile diğerinin tasviye edilemeyeceğini göstermiştir" diyen Erdoğan, "PKK/YPG'yi tasviye etmek için 9 Ekim'de önemli bir adım attık. Birinci amacı PKK/YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması. İkinci nedeni misafir ettiğimiz Suriyeli Arapların ülkelerine dönmelerini sağlamaktır" dedi.

"BİN KİLOMETREKARELİK ALAN TERÖRDEN KURTARILDI"

7. günündeki harekatın, güvenli bölge haritasına uygun şekilde devam ettiğini belirten Erdoğan, "Bu sabah itibarıyla yaklaşık bin kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık" diye konuştu.

Erdoğan, harekatın uzanması beklenen Münbiç'e ilişkin mesajlar da verdi, "Kısa zamanda Münbiç'ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip, ilk etapta 1 milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sığınmacıların evlerine dönmelerini temin edeceğiz" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye'nin teröre karşı verdiği beka mücadelesinde kardeşlerimizden çok güçlü destek bekliyoruz. Suriye'nin kuzeyi barış pınarlarıyla yeniden yeşerene, hedeflerimize ulaşıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.''

Erdoğan konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



"Bu zirve tarihi bir nitelik taşıyor. Türk Konseyi gibi yapıların dünya siyasetinde ağırlığı artıyor. Konseyin BMGK ve İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde gözlemci statüde olmasını istiyoruz.

Ekonomilerimiz üzerindeki döviz baskısını azaltacak önlemleri almalıyız. Yerel paralarla ticarete verdiğimiz önemin altını çizmek istiyorum. Kotalar maalesef ticaretimiz önündeki en büyük engellerden biri. Türk Konseyi olarak aramızdaki kotaları kaldırmamız gerekiyor.



Yukarı Karabağ sorununun en kısa sürede barışçıl yollarla ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü esasında çözülmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

