Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müsilaj talimatı: Bu beladan kurtulacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü''nde 10 yeni millet bahçesinin toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın gündeminde Marmara Denizi'nde giderek yayılan müsilaj (deniz salyası) sorunu vardı.

Müsilajın kaynağının arıtılmadan denize bırakılan atık sular olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanımıza talimat verdim. İBB niye yapmıyor, İzmir niye yapmıyor demeyeceğiz. Başta Marmara olmak üzere bu beladan denizlerimizi kurtaracağız" dedi.

Erdoğan, müsilaj istilasının belediyeler, üniversiteler, özel sektör ve tüm kurumların ortak gayretiyle çözülebilecek bir sorun olduğunu belirtti.



HALİÇ ÖRNEĞİ

"Bakanlığımız 300 kişilik bir ekiple Marmara'nın 91 ayrı noktasında, karada da tüm atık su arıtma, katı atık tesisleriyle kirlilik kaynağı olabilecek her yerde denetimlerini sürdürüyor" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Haliç'i nasıl temizlediysek, ki daha büyük belaydı, müsilaj sorunundan da denizlerimizi kurtaracağız. Kirlilik kaynağı olabilecek her yerde denetimler yapıyoruz. Marmara'dan Karadeniz'e yayılmaması için hızla adım atacağız. Müsilaj sorununun üstesinden geleceğimize inanıyorum."

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



"Hastanelerimiz nasıl bu salgın döneminde milletimizin sağlığının korunmasında hayati öneme sahip olmuşsa millet bahçelerimiz başta olmak üzere yeşil alanlarımız da adeta insanlarımıza nefes borusu işlevi görmüştür.

Çevre alanındaki projelerimizi millet bahçeleriyle taçlandırıyoruz. Şehir merkezlerinde yer alan millet bahçelerimiz insanlarımıza yürüme mesafesinde erişim imkanı sağladığı için, afetlerde toplanma alanı olarak da hizmet verecektir.

Geçmişte şehir merkezlerindeki alanları vatandaşlarına kapatan zihniyetin bıraktığı kötü izlerin tamamını silmekle kalmadık, 81 ilimizin tamamında şehirlerimizi çok daha fazla yeşil alanla buluşturduk.

Ağaçlandırma merkezlerinden alarak, ithal ederek İstanbul'un yol kenarlarını ağaçlandırdık. Çevre bizim işimiz, yeşil bizim işimiz. Bisiklet kullanımını da teşvik ediyoruz. Türkiye bisiklet yolu master planını tamamladığımızda Avrupa bisiklet ağı ile bütünleştireceğiz.