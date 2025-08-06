Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Demir için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir'in vefatının ardından taziye mesajı yayımladı.
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybetti.
Demir'in vefatının ardından taziye mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Merhum Mustafa Demir’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, AK Parti teşkilatımıza ve Samsunlu vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum." dedi.
"BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye mesajında şöyle dedi:
"60’ıncı Hükümetimizde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevini üstlenen, 22, 23 ve 24’üncü dönem Samsun Milletvekilimiz, önceki dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak milletimize önemli hizmetlerde bulunan değerli yol ve dava arkadaşım Mustafa Demir’in vefatından büyük üzüntü duydum.
Merhum Mustafa Demir’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, AK Parti teşkilatımıza ve Samsunlu vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum.
Rabb’im mekânını cennet eylesin."
TRABZON'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Öte yandan Demir'in cenaze namazı bugün ikindi vakti Samsun Büyük Camii'de kılınacak.
Mustafa Demir'in naaşı, 7 Ağustos Perşembe günü Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde toprağa verilecek.
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