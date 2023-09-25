Azerbaycan’ın Karabağ’da ayrılıkçı Ermeni birliklere karşı başlattığı operasyonun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan’a kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetlisi olarak çalışma ziyareti kapsamında Nahçıvan’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi’nde, Aliyev ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.
İki lider daha sonra Iğdır - Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni’ne katıldı.
İmza töreninde iki ülkenin ilgili bakanları ve cumhurbaşkanları ikili anlaşmalara imza attı.
İmza töreninin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Nahçıvan Havalimanı'nda Aliyev'in yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Fuad Necefli, Nahçıvan Yüksek Meclisi Başkan Yardımcısı Anar İbrahimov, Nahçıvan Valisi Mirsenani Seyidov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve Türkiye'nin Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya ile ilgili yetkililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililer Nahçivan'a geldi.
MECLİS'TE RESMİ TÖREN
Erdoğan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi’ne gelişinde resmi törenle karşılandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetlisi olarak çalışma ziyareti kapsamında Nahçıvan’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi’ne, Aliyev ile aynı araçla geçti.
Tören alanına Aliyev’le birlikte gelen Erdoğan, burada askerleri selamladı.
Erdoğan ve Aliyev’in, tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.
Tören sonunda iki lider, baş başa görüşmek üzere meclise geçti.
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