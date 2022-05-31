Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nargile için düzenleme sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşmasına katıldı.



Burada bir konuşma yapan Erdoğan, tütün ve tütün ürünleriyle mücadeleye ilişkin mesajlar verdi.

Erdoğan bu mücadelenin bağımlılığa yol açan her türlü maddeyi kapsayacak şekilde genişleterek sürdürüldüğünü kaydetti.

Bilinen sigara markaları yerine nargile, puro, elektronik sigara gibi bu mücadelenin arkasından dolanmak isteyenlerin olduğunu belirten Erdoğan, "Hepsinin farkındayız" dedi.



Nargile'nin sigaradan daha da zararlı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu zarardan milletimizi kurtarmaya yönelik de bazı hazırlıklar yapıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, elektronik sigaranın da diğerinden farklı olmadığını belirterek "Çok acımasız, aslında zarar vermeye devam ediyor. Bunlara inşallah fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Dünyada her yıl 7 milyon, ülkemizde 100 bin insanın tütün kullanımına bağlı hastalıklardan öldüğü gerçeğine rağmen, maalesef bu salgınla mücadelede henüz arzu ettiğimiz yerde değiliz.



"SİGARA PAKETLERİNE EL KOYUYORUZ"



Kendi yakın çevremizden başlayarak karşılaştığımız herkesi, tütün ürünlerinin zararlarına karşı ikaz ediyor, hatta varsa sigara paketine el koyuyoruz. Hükümetimizin sağlık ve gençlik politikalarını tütün, alkol, uyuşturucu gibi insan vücuduna zararlı ürünlerin kullanımı ile mücadele eksenli olarak sürdürdük.

SİGARA KULLANIMINDA GERİLEME





Ülkemizde kapalı mekanlarda sigara içme yasağından yüksek vergi uygulamasına kadar tütün ürünleri kullanımı ile en etkili mücadeleyi bizim gerçekleştirdiğimizi kimse inkar edemez. Araştırmalar, bu sayede ülkemizde sigara kullanımında nispi bir gerileme yaşandığını da gösteriyor.



"BAYA GÜZEL İŞLER YAPMIŞIZ"

Biz, milletimizi, insanımızı çok seviyoruz. Onun için de gerçekten sigara içiyorsa diyoruz ki 'seni sevdiğimiz için gel sigarayı bırak.' Eğer elinde sigara varsa, paketi almaya yelteniyorum bir Cumhurbaşkanı olarak. Niye? Vatandaşımı sevdiğim için, yapmam gereken ne? Ona zarar verecek olan bir şeyi ondan alıp kurtarmak. Burada da böyle bir ufak sigara müzesi de neredeyse kurduk. Şimdi tabii karşımdaki tabloya baktığım zaman baya güzel işler yapmışız."

