Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO liderler zirvesinde önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için bulunduğu Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar uzadıkça yıkım, kan ve gözyaşı da artarak devam ediyor. Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz. Bölgemizde barış umutlarını yeniden yeşertmek istiyoruz. Türkiye olarak savaşın sona ermesi için yoğun çaba harcıyoruz. İlk günden itibaren Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni titizlikle uyguladık. İstanbul süreci ile başlayan temas trafiği esir takasları ile devam etti.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Tahıl anlaşması 2 kez uzatıldı, süre 17 Temmuz'da doluyor. Karadeniz girişiminin tekrar uzatılması için görüşmelerimiz devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski girişimin devamından yana, Sayın Putin'in de bazı önerileri oldu. Bu önerileri de dikkate alarak çözüm odaklı çalışıyoruz.

''MÜTTEFİKLERİMİZDEN ARTIK KARARLI VE NET ADIMLAR BEKLİYORUZ''

Bölgemizde barış umutlarını yeniden yeşertmek istiyoruz. Bazı müttefiklerimizin, PYD/YPG’yle kurdukları çarpık ilişki, ittifakın birlik ve bütünlüğüne zarar veriyor. Bunun makul ve mantıklı hiçbir açıklaması yok. Müttefiklerimize terör örgütleri arasında ayrım yapmayın demeyi kendimize zul sayıyoruz. Yaklaşık 40 yıldır bölücü terör örgütü ile mücadele eden bir ülkeyiz. Terör örgütlerini ayırmayın. Terörle 'amasız ve amansız mücadele' bizim kırmızı çizgimizdir. Artık tüm müttefiklerimizden bu konuda kararlı ve net bir tavır bekliyoruz.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ SÜRECİ

Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasını daima desteklemiş bir ülkedir. Şimdiye kadar hiçbir ülkenin ittifaka girmesine keyfi sebeplerle engel çıkarmadık. İsveç'in NATO'ya katılım meselesi gündemimizde yer aldı. İsveç'in üyelik süreciyle ilgili atılacak adımları tespit ettik. İsveç ile terörle mücadele işbirliğini artıracağız. İsveç vize serbestisine aktif destek verecek. İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakma olaylarını tasvip etmediğini not ettik. İsveç'in kötü tecrübelerinin diğer ülkelere ibret olacağına eminim.

''İSVEÇ BİR YOL HARİTASI SUNACAK''



İsveç üyeliğinde karar TBMM'nin. İsveç terörle mücadelede yol haritasını sunacak. Somut adımlar atacaklarına eminim. Bir yol haritası mevcut. İsveç makamları bu yol haritasını bize sunacaklar. Biz de bunu TBMM Başkanlığı'na sunacağız. Onay makamı Meclis'tir. Meclis'ten sonra benim onayıma gelir. Bir an önce sürecin bitmesini istiyoruz.'



ABD İLE F-16 GÖRÜŞMELERİ

(Biden) Takipçisi olacağım umutluyum dedi. Ama bizde nasıl parlamentodan geçmesi gerekiyorsa onlarda da kongreden geçmesi gerektiğini ifade etti. Bu konunun takipçisi olacağını bizlere söylediler. Bu süreç içerisinde umarım olumlu bir netice alırız. Her zamankinden daha umutluyum.

AB ÜYELİK SÜRECİ

Liderlerden olumlu yaklaşım bekliyoruz.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

İki aylık bir Meclis tatili var. Ekim ayında bu tatilden çıkma durumu söz konusu değil. Birçok yasa önerileri var. Bunların önem sırasına göre ele alınacak. Mümkün olduğu sürece bitirme hedefindeyiz.

Türkiye'nin demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda bir sıkıntısı yok. Bizim son seçim yüzde 88 katılımla neticelendi. Ben de oradan seçildim. Terör örgütü bakıyorsunuz her yerde istediklerini yapıyorlar, at koşturuyorlar. Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs'a yönelik bu F-16'ların gelmesiyle ilgili Sayın Miçotakis ile görüştük. Bizim hedefimiz düşmanları değil, dostları artırmak. Bugünkü görüşmede bu dostluğu nasıl perçinleyeceğiz, onun görüşmesini yaptık. Asla F-16'ların bu istikamette kullanılması söz konusu olamaz.

Bizim Irak'tan petrol alımına yönelik bir sıkıntımız söz konusu değil. Merkezi yönetim ve Kuzey Irak arasındaki sıkıntıdan kaynaklı bir durum. İlgili arkadaşlarım görüşmeleri yapıyorlar."





