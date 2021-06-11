Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi açıklaması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da Şehriban Hatun Camii'nin açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''NATO Zirvesi'nde öncelikle neler yaptık, neleri yapacağız, bunlar gündeme gelecek. Türkiye, NATO ülkeleri arasında ilk 5'te yer alan güçlü bir ülke. İkili görüşmelerimiz de olacak.

ABD Başkanı Biden ile görüşmemizde ABD ile ilişkileri ele alacağız. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Merkel ile de bir görüşmemiz olacak.

Macron ile Türkiye-Fransa ilişkilerini ele acağız. Ağırlıklı olarak Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu, olumsuz yanlarını görüşme imkanımız olacak.

Joe Biden ile görüşmemizin ardından Azerbaycan'a geçeceğiz. İlham Aliyev kardeşimle Şuşa'da buluşarak, Şuşa'da iki ülke olarak aramızda bir sözleşmeyi imzalayacağız. Bu Türkiye-Azerbaycan arasında kapsamlı bir sözleşme olacak.

Aşılamada 32 milyonu yakaladık. Bir taraftan da aşılarımız geliyor. Süratle bir turizm atağı, bir turist atağı inşallah başlayacak.