Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'da terörle mücadele mesajı: Terör devleti hayali gerçekleşmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde dikkat çeken terörle mücadele mesajı verdi. Erdoğan, "Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir." dedi. Cumhurbaşkanı, İsrail'in çatışmayı yayma girişimlerinin sona ermesi gerektiğinin altını çizerek "Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'da terörle mücadele mesajı: Terör devleti hayali gerçekleşmeyecek
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı , Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarını sürdürüyor.

Zirve'de dikkat çeken mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelenin altını çizdi.

Erdoğan, "Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in tehditlerinin ve çatışmayı yayma girişimlerinin sona ermesi gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak." dedi.

"BİLİNÇLİ OLARAK KAÇINILMALIDIR"

Erdoğan, "NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma ihtimali kuşkusuz endişe vericidir. Bu sonuca yol açabilecek her türlü adımdan bilinçli olarak kaçınılmalıdır." diye konuştu.

"Şanghay İşbirliği Örgütünün de NATO'ya alternatif olduğunu düşünmüyoruz." açıklamasında bulunan Erdoğan, "Benzer şekilde BRICS'i de başka herhangi bir yapıya alternatif olarak görmüyoruz." dedi.

MÜTTEFİKLERDEN BEKLENTİLER

NATO müttefiklerinden temel beklentilerinin ile benzer bir terörle mücadele yaklaşımı benimsemeleri olduğunu da sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı, "Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmış ve Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

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