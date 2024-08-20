Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nazif Gürdoğan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan'ın vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

"AK Parti’mizin kurucularından, değerli akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan hocamızın vefatından derin üzüntü duydum.



Kıymetli yol ve dava arkadaşımız Ersin Nazif Gürdoğan’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, talebelerine, eğitim camiamıza ve AK Parti’mize başsağlığı diliyorum"