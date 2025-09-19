Erdoğan'dan Netanyahu'nun yanıt: Değil kitabe Kudüs'e ait tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Etkinliğin üçüncü gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST'e katılarak ziyaretçilere hitap etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Silvan Kitabesi hakkında söylemlerine yanıt veren Erdoğan, "Çıkmış bir de utanmadan halen kitabenin peşine düşüyor. Değil size o kitabeyi, Kudüs-ü Şerif'e ait tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz." dedi.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Gurur ve coşku içinde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sizlerin coşkusu gurur veriyor. Gençlerimiz muhteşem eserleri ile Türkiye Yüzyılı'nın taşlarını döşüyor. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin.



Sınırlarımızı aşan başarı tablomuzu fikir ve yetenekleriyle süsleyen siz gençlerimize teşekkür ediyorum. Hayallerinizin peşinden koşma iradesi gösterdiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Teknofest küresel bir marka oldu.



Artık tüm dünyanın kabul ettiği bir hakikat var, Türkiye olarak teknolojide ve özellikle savunma sanayiinde çok farklı bir ivme yakalamış durumdayız. Tüm dünyada artık Türk Savunma Sanayiinin hamleleri konuşuluyor. Bu başarılar altın tepside sunulmadı. Savunma sanayiinde tüm ambargolara rağmen başarıya ulaştık. Buraya dişimizle tırnağımızla geldik. Çok bedel ödedik ama hedeflerimizle aramıza kimsenin mesafe koymasına izin vermedik.



Burada, isterim ki bizlerin gayreti bizden sonrakilere örnek olsun diye Nuri Killigin Paşa'nın vizyonu vardır. İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3'teyiz. Savunma sanayii ihracatında dünyanın en büyük 11. ülkesi konumundayız. Kendi savaş gemisini denize indiren 10 ülkeden biriyiz. 27 Ağustos'ta toplam 47 araçtan oluşan çelik kubbeyi envanterimize katarak tarihi bir eşiği daha geride bıraktık.Ama bunlar sadece bir başlangıç. Savunma sanayi destanımızı yazmaya henüz yeni başladık. İnşallah önümüzdeki dönemde daha gurur verici müjdelerimiz olacak

Dijital tekelleşmeye itiraz olarak gördüğümüz Nsosyal'in 1,3 milyona aşkın kullanıcıya ulaşması son derece sevindirici.

"TEK BİR ÇAKIL TAŞI DAHİ VERMEYİZ"



Geçen gün bir tanesi çıkmış, ecdadamızın emaneti olan kitabeyi vermediğimiz için bize nefret kusuyor. Biz ne yapmaya çalıştığının bilincindeyiz.

Elinde 65 bin Gazzeli mazlumun kanı olan canilere şunu söylüyorum. Kudüs Müslümanlarla birlikte tüm insanlığın onurudur, izzetidir, şerefidir. Kudüs'ü savunmak barışı ve insanlığı savunmaktır.

Çıkmış bir de utanmadan halen kitabenin peşine düşüyor. Değil size o kitabeyi, Kudüs-ü Şerif'e ait tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz.



Hangi sinsi hesabı yaparsa yapsınlar 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelemiz sürecek"



NETANYAHU NE DEMİŞTİ?



İsrail Başbakanı Netanyahu, Mescid-i Aksa yakınlarındaki tünellerde arkeolojik kazıların yapıldığı bir alanda konuşma yapmıştı.



Netanyahu, Osmanlı döneminde Doğu Kudüs'te bulunarak İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne getirilen Silvan Yazıtı'nı Türkiye'den istediğini, fakat Erdoğan ve seçmen tabanı nedeniyle yazıtı alamadığını iddia etmişti.



Yazıtın Yahudi tarihi açısından çok önemli olduğunu ileri süren Netanyahu, talebinin dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde büyüyen seçmen kitlesinin tepki göstereceği korkusuyla reddedildiğini savundu.



Netanyahu, 1998'de eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile aralarında geçen bir diyalogu da naklederken Yılmaz'dan Osmanlı devleti döneminde Kudüs'te bulunan ve İstanbul'a getirilen Silvan Yazıtı'nı istediğini belirterek, "Müzelerimizde binlerce Osmanlı eseri var. İstediğin birini seç, Silvan Yazıtı ile değiştirelim." teklifinde bulunduğunu aktardı.



Önerilerinin kabul görmemesi üzerine Yılmaz’a ret nedenini sorduğunu belirten Netanyahu, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik ettiği büyüyen bir seçmen kitlesi bulunduğu ve kitlenin tabletin İsrail'e verilmesine öfkeleneceği şeklinde bir yanıt aldığını öne sürdü.



Netanyahu, konuşmasının devamında "Bay Erdoğan, bu (Kudüs) bizim şehrimiz, sizin değil. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha tekrar bölünmeyecek." ifadelerini kullandı.

