Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Arnavutköy'de Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı şunları kaydetti:

"Bugün bizim Filistinli mağdurlara karşı çıkmamızdan rahatsız olan İsrail Başbakanı iftiralarla, alçak ifadelerle saldırdı. Netanyahu denilen adam bizi Kıbrıs'ta işgalci olmakla suçluyor. Herhalde dili sürçtü. Kendilerinin Filistin'de işgalci olduklarını söyleyecekti. Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun. Sen zalimlerin sesisin, Erdoğan mazlumların sesidir. Netanyahu devlet terörü estiriyorsun."

Erdoğan'ın açıklamalarından diğer öne çıkanlar şöyle:

Belediyecilik bizim işimizdir. 20 yıl öncesine gidelim CHP'nin İstanbul'da belediye başkanı olduğu zamana gidelim. Çöplerin dağlar gibi olduğu zamanları biliyorsunuz değli mi? Bunlar o belde dönemlerinde kaldılar, anlamazlar belediyecilikten. 1994'te Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildiğimde öyle bir manzara vardı ki. İnsan düşmanına bile öyle muameleyi reva görmez. CHP kirliliktir, çöp dağıdır, yolsuzluktur, yasaklardır. Bunlar ezanımızı Türkçe okutanlar. Bunlar ezanımızı hazmedemeyenler. Bu zihniyet milletimizi çağdaşlık diyerek siyasetin de en ilkel biçimlerine mahkum etmeye çalıştı. Milletten yüz bulamayınca darbecilerle, cuntacılarla kol kola girip resmi veya gizli iktidarlarını devam ettirmek istediler. Lafa gelince demokratlığı kimseye bırakmazlar. Faşizm bunların genlerine işlemiştir. Bir gün millete hakaret ediyorlar, ertesi gün terör örgütüne methiyeler diziyorlar. Siyaset dillerinin seviyesini de iyice yerlere düşürdüler. Bunlar hala sefalet içinde yüzüyorlar. Bunlarla anamuhalefetin tüm sözcüleri edeple ahlakla uyuşmayan ifadelerle her gün üzerimize saldırıyorlar. Kem söz sahibine aittir. Ne kadar çırpınsalar boştur. Milletimiz bunların notunu vermiş, hesabını kapatmıştır. 31 Mart seçimlerinde bu gerçeği bir kez daha göreceğiz.

Dünya Türkiyie'nin geniş bir alanda ortaya koyduğu başarıları konuşuyor. CHP'nin dili bunları ifade etmeye varmıyor. Suriye'de elde ettiğimiz neticeleri herkes takdir ediyor. Yıllardır bölgemizde ve dünyada Türkiye'siz denklem kurulamayacağıını söylüyoruz. Anamuhalefet Türkiye'yi denklem dışına itmeye çalışıyor. Batıda senin gibi olanlar partiyi bırakıp gidiyor. Sen yapıştın o koltuğa ayrılmıyorsun. PKK'yı yerle yeksan ediyoruz. Karşı cevap CHP'den geliyor. FETÖ'ye dünyayı dar ediyoruz cevap CHP'den geliyor. Ekonomiye yönelik saldırıları boşa çıkarıyoruz, cevap CHP'den geliyor.