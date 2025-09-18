Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Binyamin Netanyahu'nun "Kudüs bizim şehrimiz." sözlerine bir kez daha sert yanıt verdi.

"KİMSE BİZE TARİH DERSİ VERMESİN"



Ankara'da şehit ve gazi yakınlarını kamuya atama töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti olarak hafıza kartında 2 bin yıldan fazla tecrübesi, birikimi ve müktesebatı olan köklü bir devletiz. Biz bu coğrafyada ne misafiriz ne de işgalciyiz. Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz, bin yıldır buradayız. İnşallah kıyamete kadar da yine burada olacağız. Şimdi birileri çıkıyor güya bize laf atıyor, tarih dersi vermeye çalışıyor." dedi.

"GAZZE KASABI NETANYAHU BARBARLIKTA SINIR TANIMIYOR"



İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi:

"Başında, Gazze kasabı Netanyahu'nun bulunduğu katliam şebekesi her gün bir ülkeye saldırarak zalimlikte ve barbarlıkta, sınır tanımıyor. 23 aydır tüm insanlığın gözleri önünde gerçekleştirilen bu soykırıma en güçlü tepki yine Türk milletinden ve Türkiye Cumhuriyeti'nden yükseliyor. Biz, bize sataşanların daha iki, üç nesil önce geldiği topraklarda yüzyıllar boyunca hüküm sürdük, tüm cihana nizam verdik, adaletin kılıcı olduk. Bölgemizi istikrarsızlığa hapsetmeye yönelik planlar inşallah tutmayacak. Emperyalist ve siyonist kan dökücüler sinsi emellerine ulaşamayacak. Allah'ın izniyle her türlü oyunu bozacak her türlü senaryoyu yırtıp atacak kudrete, kuvvete, kapasiteye ve elbette basiret ve ferasete sahibiz."