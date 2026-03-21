Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı. "Dünyamıza barış getirsin"
21.03.2026 11:33
Son Güncelleme: 21.03.2026 11:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nevruz Bayramı mesajında huzur, bereket ve barış temennilerini dile getirerek birlik ve kardeşlik vurgusu yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Bayramı dolayısıyla bir video mesaj paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Aziz milletim, kıymetli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Nevruz etkinliğimizi bu yıl Gaziantep'te gerçekleştiriyoruz. Kardeşlerimizin Nevruz gününü tebrik ediyorum. tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini rabbimden niyaz ediyorum."
