Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta, temaslarını sürdürüyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye saatiyle 20.00'de Kuveyt Veliaht Prensi Es-Sabah ile bir araya gelecek.



Erdoğan'ın bir sonraki görüşmesi saat 21.00'de İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile olacak.



22.00'de ise Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul edecek.