Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'ta liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta kritik görüşmeler
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Cumhurbaşkanı , Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği 'ta, temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saatiyle 20.00'de Kuveyt Veliaht Prensi Es-Sabah ile bir araya gelecek.

Erdoğan'ın bir sonraki görüşmesi saat 21.00'de İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile olacak.

22.00'de ise Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta kritik görüşmeler - 1 Erdoğan, Türkevi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Erdoğan 'taki temaslarının ilk gününde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'le bir araya gelmiş, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin düzenlediği akşam yemeğine katılmıştı.

Erdoğan'ın yarın saat 18.00'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmesi ve ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le biraraya gelmesi bekleniyor.

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