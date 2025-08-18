Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Next Sosyal'den ilk paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Next Sosyal'den yaptığı ilk paylaşımında, 1999'daki şiir albümünde seslendirdiği şair Erdem Bayazıt'ın "Birazdan Gün Doğacak" şiirinin "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı" dizesine yer vererek, "Hazır mısınız?" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başlıyoruz" etiketli paylaşımında, Türk bayrağı, dünya ve roket emojileri de yer aldı.

NEXT SOSYAL NEDİR?

Next Sosyal; haber, teknoloji, yaşam ve gündem gibi alanlara odaklanan, tamamen yerli ve milli bir sosyal medya platformu.

T3 Vakfı ve Baykar iş birliğiyle hayata geçirilen platform, TEKNOFEST ruhunu dijital dünyaya taşıyarak kullanıcılarına güvenli, topluluk odaklı ve yenilikçi bir deneyim sunmayı amaçlıyor.