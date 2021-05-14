Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takviminin uygulanmaya başlanacağını belirterek ''Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz'' dedi.

ntv.com.tr 14.05.2021 - 14:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti teşkilatı ile videokonferans yoluyla bayramlaşmasında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

CORONA VİRÜSLE MÜCADELE

''Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz.

Aldığımız tedbirleri vatandaşımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz. Sağlık hizmetlerindeki başarısını sosyal ve ekonomik desteklerle taçlandıran Türkiye, kendini kriz ikliminin dışında tutabilmiştir. Yeni yatırım ve istihdam arayışlarındaki yükseliş başta olmak üzere pek çok gösterge, ülkemizi aydınlık yarınların beklediğine işaret ediyor.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRISI

Terör devleti İsrail'in zalimlikleri karşısında hem üzüntülü hem öfkeliyiz.''

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