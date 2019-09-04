Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ta düzenlenen Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



"100 yıl önce Sivas'ta bir araya gelen heyet ülkenin ekonomik özgürlüğünü de hayal ediyordu. Darbeler, cuntalar, koalisyonlar gibi pek çok sebep ekonominin üzerine eğilmemize mani oldu.



İç düşmanlar Türkiye'nin sıçramasına, gelişmesine engel oluyorlar.



Türkiye üçüncü büyük kalkınma hamlesini 2003'ten itibaren AK Parti ile yaşamıştır.



Savunma sanayinde göğsümüzü gere gere adımlar atıyoruz.



Altyapıda atılan adımlar Cumhuriyet tarihinde görülmemiş adımlardır.



Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak lafla olmuyor, icraatla oluyor.



Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum.



Sayın Trump'a 'Senden de aynı şartlarla Patriot alalım' dedim. BM'de bu konuları tekrar görüşeceğiz.



Silahlı İHA'ların bir üst kademesini de inşallah bir iki ay içinde üretiyoruz. Bunlar durup dururken olmadı. Azmedeceksin, kararlı olacaksın. Güçlü ekonomi, güçlü devlet, bunu yakalayacaksın.



Faize alerjim var, yüksek faize karşıyım. Şu anda yeniden faizde düşüş başladı, enflasyon da düştü. Politika faizi daha da düşecek.



Bizler, şu anda finans yönetiminde çok daha başarılı bir ülke konumundayız. Bu başarı bizi ekonomide çok daha güçlü hale getirmektedir.



İstanbul-İzmir arası 3 saat, 3 saat 15 dakikaya inmiş durumda.



Sağlıkta şehir hastanelerimiz bir devrimdir. Dünyada şehir hastanelerinin limitinde bir hastane yok.



Dün akşam bir sayı farkla basketbolda ABD'ye yenildik. Bu da ABD ziyareti öncesinde bizi üzdü, ama belli olmaz

Son 6 yıldır örtülü darbe vesilesi haline getirilen kampanyalar yürütüldü. Son olarak yaklaşık bir yıl önce kur-faiz-enflasyon üçgeninde yeni bir saldırıya maruz kaldık.

Bu yılın ikinci çeyreğinde birinci çeyreğine göre yüzde 1.2 büyüme oranı yakaladık. 2020 ile ilgili bir büyüme oranı veriyorum, ona kilitleneceğiz, büyüme oranını kesinlikle yüzde 5 olarak planlayacağız.

Türkiye olarak ekonomide geldiğimiz yer önemlidir. Ama halen gerçek potansiyelimize ulaşamadığımız da bir gerçektir.

Özellikle ileri teknoloji noktasında Türkiye adımlarını atmıştır, atmaya devam edecektir.

Bundan sonra ülkemize yönelik hamle niyeti taşıyanlar 1 değil, 10 değil, en az 100 kez düşünmek ve ondan sonra adım atmak zorunda kalacaktır."