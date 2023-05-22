Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğan açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda kendisine destek açıklamasını değerlendirdi.



TRT Haber'e konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendisine şahsım ve bütün yol arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Sinan Bey ile aramızda bir pazarlık kesinlikle olmadı ama Afet Bakanlığı'nın kurulması gündeme gelebilir." dedi.



Erdoğan şunları söyledi:



"Sinan Bey’le buradaki ofisimizde bir görüşme yapmıştık. Bugün de bizi ve Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğini beyan etti. Kendisine şahsım ve bütün yol arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.



Sinan Bey bizim terörle mücadele, Türk dünyası ile ilişkiler başta olmak üzere vatanımızın bekasıyla ilgili net tavrımızı çok ok iyi biliyor. Bu konularda en küçük tavizimiz yoktur. Olmamıştır, olamaz da.



Bu güç birliğini milletimizin ve ülkemizin faydasına olacağına inanıyorum. Açık gerçek kendilerinde üzerinde durduğu mülteciler sığınmacılar konusu vesaire bu konuda bizler Suriye’nin Kuzeyi’nde briket evlerden başlamak üzere şuan da 450 bin mülteci tekrar yurtlarına döndüler. Fakat şu an hedefte 1 milyon mültecinin de oralara döneceğine yönelik planımız var. Tabi bu zamanla gerçekleşecek. Kendisinin de ifade ettiği gibi güven ortamı içinde oralara dönüşü sağlama gayreti içerisinde olacağız.



Mutabık kaldığımız konulardan en önemlisi de Anayasa’nı değişmezleri 66 maddesi. Bunlar bizim kırmızı çizgimiz dolayısıyla bunlarda da mutabık kalıyoruz."