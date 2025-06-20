Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere karne tebriği

Eğitim öğretim yılı tamamlandı. Karne alan milyonlarca öğrenci için tatil, bugün başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada yaptığı paylaşımla karne sevinci yaşayan öğrencileri kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi ve kıymetli ailelerini canı gönülden tebrik ediyorum. Her bir evladımızı gözlerinden öpüyor, aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli bir yaz tatili diliyorum."