Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere karne tebriği
26.06.2026 13:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle ilgili paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda karne alan öğrencileri tebrik etti.
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören 18 milyona yakın öğrenci, bugün karnelerini alarak yaz tatiline girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karnelerini alan tüm öğrencileri tebrik etti.
Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum.”