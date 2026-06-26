Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere karne tebriği

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören 18 milyona yakın öğrenci , bugün karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karnelerini alan tüm öğrencileri tebrik etti.

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum.”