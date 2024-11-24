Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Öğretmenler Günü mesajı

Görevi başında şehit olan öğretmenleri de anan Erdoğan, “Afetlerde ve kazalarda ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum.” dedi.



“Aziz hatıralarını her zaman yüreğimizde yaşattığımız şehit Şenay Aybüke Yalçın’ı, Necmettin Yılmaz’ı ve diğer kahraman eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum.” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını şöyle tamamladı:



“Ülkemize, milletimize ve evlatlarımıza karşı vazifelerini hakkıyla yerine getirdikten sonra bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum.”