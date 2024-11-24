Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Öğretmenler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yurt içinde ve dışında fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.” dedi. Görevi başında şehit düşen öğretmenleri rahmetle andığını söyleyen Erdoğan, “Aziz hatıralarını her zaman yüreğimizde yaşattığımız şehit Şenay Aybüke Yalçın’ı, Necmettin Yılmaz’ı ve diğer kahraman eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.
Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü nedeniyle sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.
“Bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yurt içinde ve dışında fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.” ifadesini kullandı.
Görevi başında şehit olan öğretmenleri de anan Erdoğan, “Afetlerde ve kazalarda ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum.” dedi.
“Aziz hatıralarını her zaman yüreğimizde yaşattığımız şehit Şenay Aybüke Yalçın’ı, Necmettin Yılmaz’ı ve diğer kahraman eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum.” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını şöyle tamamladı:
“Ülkemize, milletimize ve evlatlarımıza karşı vazifelerini hakkıyla yerine getirdikten sonra bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum.”
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