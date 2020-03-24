Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle telekonferans yöntemiyle yaptığı görüşmeyi paylaştı.



Paylaşımında, "Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eş güdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı görüşmelerin yer aldığı video, 6 dakika 51 saniye sürüyor.



Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, esnek çalışma modelinin 2011'de çıkarıldığını, 9 yıl aradan sonra yeniden uygulamaya sokulduğunu hatırlattı.



Çeşitli ürünlerin yurt dışına kaçırılması konusuna değinirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



"Özellikle de ürünleri çok değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara bu işin hesabını sorarız. Ülkemizin içinde de bu ürünleri fahiş fiyatlarla satanlara da bu işin hesabını kesinlikle sorarız. Bunun da biliyorsunuz bizim yasalarımızda yeri yok."



Görüşmede, Fuat Oktay ile turizm konusunu da ele alan Erdoğan, "Turizmde 14 günde geri ödeme konusu bunların zaten şu anda Hazine, Maliye Bakanlığımız da Turizm Kültür Bakanımız da sürekli görüşme halindeler, görüşüyorlar." dedi.



ENERJİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji konusunda atılacak adımlar konusunda da şunları söyledi:



"Enerjide ise günlük ödemelerin ertelenmesi hususunda, yani bu konuyu masaya yatırmanızda da fayda olur. Yani bunlar düşünülebilir, erteleme konumuz olabilir ama doğalgaz ve elektriğin kapanması gibi bir şeyin içerisine takdir edersiniz ki biz çok daha zor günler yaşadık, böyle bir şeye girmedik. Çünkü bu devlet, sosyal devlettir. Sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz. Bu konuda kararlı olacağız, işi götüreceğiz."



SOYLU: TOPLU TAŞIMADA YÜZDE 80'LİK DÜŞÜŞ SÖZ KONUSU



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de yaptığı görüntülü konuşmada, gelişmeleri sordu.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Gelişmeler şöyle efendim. Özellikle dün ve dünden önceki zaman diliminde alınan kararların sahaya yansımasını takip etmeye çalıştık. Birinci takip ettiğimiz süreç, hareketlenme. Yani milletin mobilizasyonu nasıldı, nasıl ilerliyor? Alınan kararlar ne derece yansımıştır. Özellikle 15 büyükşehirdeki tüm toplu taşımanın ne oranda düştüğü konusunda sonuç aldık. Yaklaşık şu anda yüzde 80 oranında 15 büyükşehirdeki toplu taşıma düşmüş. Bu iyi bir şey. Yani özellikle daha önce yüzde 40'lar, yüzde 30'lar civarında bir düşüş söz konusu değildi. Yani bunu hangi tarihle karşılaştırıyoruz. 1 Mart-23 Mart tarihi arasında. 1 Mart'ı bir tarafa 23 Mart'ı bir tarafa koyarsak toplam toplu taşımada yüzde 80'lik bir düşüş söz konusu yaklaşık 15 büyükşehirde. Yine onun dışında turizm ve turist tur otobüsleri yüzde 80 civarında düşmüş gözüküyor." şeklinde konuştu.



OKULLARDA TATİLİN UZATILMASI



Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşmesinde, "Öncelikle tebrik ediyorum. Hayırlı olsun." dedi.



Uzaktan eğitim çalışmalarını kısmen takip ettiğini belirten Erdoğan, "Rabb'im tesirini halk etsin. İnşallah bu çalışma sistemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz ve bunun teknolojisini de inşallah zaten mevcut ama bunu da geliştirmek suretiyle artık okullarımızın şu dönemde oldu bu dönemde olmadı diye bir endişeyi taşımayacağız." diye konuştu.



Ziya Selçuk'un "Talimatınızı almak isterim. Bu hafta bizim, gelecek haftalarda tatil olacak mı, olmayacak mı konusunda müsadeniz olursa bir Bilim Kurulu ile görüşüp tatili uzatmak isteriz ama sizin talimatınız ne olur?" sorusuna Erdoğan, şu karşılığı verdi:



"Doğrusu Bilim Kurulu'yla da bir görüşüp yani gönlüm Bilim Kurulu'nun bu konudaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani uzatılabilir de uzatılmayabilir de ama eğer Bilim Kurulu 'Uzatılmasında fayda var.' diyorsa ona uyalım ama 'Bir hafta yeter.' diyorsa ona uyalım. Çünkü işin ehli onlar. Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var."



"BU SÜRECİ KISA SÜREDE BAŞARIYLA ATLATIRSAK ÖNÜMÜZ YİNE AÇILIR"



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, "Dünyadaki gelişmelere bağlı. Bizim atlatmamız gerekenle olmuyor tabii siz de biliyorsunuz. Onların nasıl geçireceği de önemli ne kadar kısa sürede." cümlelerine Erdoğan, "İnşallah biz bu süreci kısa sürede başarıyla atlatırsak ondan sonra önümüz yine açılır hiç merak etmeyin." dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşmesi sırasında Erdoğan, "Bu akşam birçok bakan arkadaşımla da görüştük. Fuat Bey'e de atması gereken adımların süratle neler olduğunu söyledik. Meclis'e götürülmesi gereken bazı hazırlıklar varsa bunları da Meclis'e aktarmak suretiyle bu adımları da atalım dedik. Bu konuyla ilgili unutmayalım ki gıda, tarım ve hayvancılık bu tür dönemlerde en önemli, en hassas bakanlıklarımızdan bir tanesidir." ifadelerini kullandı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Çin'de sadece bu 60 dakikalık süreyi kullanan hazırlık sürecini devre dışı bırakan bir kit bulduk. Bununla ilgili de yarın sabah 50 bin hızlı PSR kiti geliyor, bağlantı yaptık parasını ödedik." bilgisini verdi.