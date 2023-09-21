Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk–Amerikan İş Konseyi (TAİK) yemeğinde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ABD ile ticaret hedefimiz 100 milyar doları yakalamak. ABD geçen yıl en fazla ihracat yaptığımız 2'nci, en fazla ithalat yaptığımız 5'inci ülke oldu. 2022 sonunda ikili ticaret hacmimiz 32 milyar doları geçti.

ABD ile ilişkilerimizi siyasi düzlemde ilerletirken, ekonomik anlamda da güçlendirmeliyiz.

Türkiye olarak doğal gaz ve petrol aramaya yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık.



İstanbul Finans Merkezi'mizi hizmete açtık. Ülkemizi finans alanında global bir merkeze dönüştürmek istiyoruz.